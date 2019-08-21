Cenk Tosun son kararını açıkladı

TRANSFER döneminde adı bir çok takımla anılan Cenk Tosun, kariyeri ile ilgili NTV'ye açıklamalar yaptı. Eski kulübü Beşiktaş'tan teklif aldığını doğrulayan 28 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi.

Milli futbolcu, "Beşiktaş yönetimi bir süre önce benimle iletişime geçti ancak kendilerine Everton'da kalmak istediğimi ilettim ve onlar da bunu anlayışla karşıladı" dedi.

Everton'da daha fazla süre almak istediğini belirten Cenk, "Çok çalışıyorum ve antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim" ifadesini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında 22 milyon avro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibiyle 43 maça çıkan Cenk Tosun, 9 kez fileleri havalandırdı.