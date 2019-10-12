Cenk Tosun golü attı, sonra kendini yerde buldu
A Milli Takımımız, 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek 18 puanla liderliğini sürdürdü. Cenk Tosun'un son saniyelerde attığı golle galibiyet gelirken golcü oyuncu gol sevincini yaşarken ilginç anlar yaşandı.
SPOR 12.10.2019, 09:51
A Milli Takımımız, Arnavutluk'u da son dakikada gelen golle geçerek EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağlarken son bölümde korkutan anlar yaşandı. Burak Yılmaz kritik bir kararla topa dokunmayarak pozisyonun ofsayt olmasını engellerken gol sevincinde yürekler ağza geldi. Cenk Tosun golü attıktan sonra reklam panosunu atladı. Yıldız oyuncunun kamponları beton zeminde kaydı. Bu esnada Cenk ve Yusuf dengeyi kurmakta güçlük çekti. Yere düşen Cenk Tosun Özel Tim görevlisine tutunarak durabildi. Gol sevincini yaşamaya gelen A Milli futbolcular arkadaşlarını kaldırdı.
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