Cenk Tosun'dan maç sonu itiraf!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden Milli Takımda Cenk Tosun açıklamalarda bulundu

Cenk Tosun'dan maç sonu itiraf!
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden Milli Takımda Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

"90 dakika susmadan destek çıktılar"

"İki maç altı puandan daha önemlisi iki maçta da gol yemeden altı puan almak. Eskişehir'de bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlara teşekkürler. 90 dakika susmadan destek çıktılar. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum, herkes elinden geleni yaptı."

"Belki daha yüksek skorlu olabilirdi"

"Belki daha yüksek skorlu olabilirdi, çok pozisyona girdik. Güzel bir maç oldu. Hazirandaki maçlara daha moralli gideceğiz."

"Fransa’yı favori görüyorum"
"Haziran ayındaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı  kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında  söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi  kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist  yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama  galibiyet gollerden daha önemliydi. Fransa, Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak  ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında  tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular."

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