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Cenk Şahin'e büyük destek

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, St. Pauli forması giyen ve 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in yanında olduklarını belirtti

SPOR 15.10.2019, 18:35
Cenk Şahin'e büyük destek
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'dan, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli forması giyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı paylaşım yapan ve kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e destek geldi. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Enver Cenk Şahin'in yanındayız. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sonrası, kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in yalnız olmadığını belirterek, 'Oyuncumuzun yanındayız ve destekçisiyiz' dedi."

#Aytemiz Alanyaspor Başkanı #Hasan Çavuşoğlu #St. Pauli
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