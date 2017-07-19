Cenk Gönen, resmen Malaga'da

LA Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray’da oynayan kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Malaga, resmi internet sitesinden 'Hoş geldin' başlığı ile yaptığı açıklamada, Cenk Gönen'i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, başarılı file bekçisinin sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığı ve takıma katıldığı belirtti. La Liga ekibi, Cenk ile 2019-2020 sezonuna kadar sözleşme imzaladığını da belirtti.
Cenk, Galatasaray'da 2 sezondur forma giyiyordu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.