SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Cenk Ahmet Alkılıç'ın yeni adresi belli oldu. Gelen teklifleri değerlendiren 31 yaşındaki sağ bek, TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile her konuda anlaştı. Henüz resmi imzayı atmayan Cenk Ahmet, mavi lacivertli formayı giyerek ilk antrenmanına çıktı. Alanyaspor forması ile 45 maça çıkan Cenk Ahmet Alkılıç, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Cenk Ahmet Erzurumspor'da
Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona eren ve kontrat yenilenmeyen Cenk Ahmet Alkılıç, TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile anlaştı
SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Cenk Ahmet Alkılıç'ın yeni adresi belli oldu. Gelen teklifleri değerlendiren 31 yaşındaki sağ bek, TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile her konuda anlaştı. Henüz resmi imzayı atmayan Cenk Ahmet, mavi lacivertli formayı giyerek ilk antrenmanına çıktı. Alanyaspor forması ile 45 maça çıkan Cenk Ahmet Alkılıç, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
YORUM EKLE