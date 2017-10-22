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Cengizli Roma kazandı: Milan galibiyete hasret

Ligin 9. haftasında milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu Milan'da, Cengiz Ünder de Roma'da forma şansı buldu

Cengizli Roma kazandı: Milan galibiyete hasret

Ligin 9. haftasında milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu Milan'da, Cengiz Ünder de Roma'da forma şansı buldu

22 Ekim 2017 Pazar 19:15
Cengizli Roma kazandı: Milan galibiyete hasret
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İTALYA Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında,  zirve mücadelesi veren Roma, Torino'yu deplasmanda yenerken, Milan ise evinde  Genoa ile berabere kaldı.  

 Serie A'da geçen hafta lider Napoli'ye boyun eğen Roma, bu hafta  Torino'ya konuk oldu.  

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Sırp oyuncusu  Aleksandar Kolarov'un 69. dakikada attığı golle 1-0 kazanan sarı-kırmızılı  başkent takımı, böylelikle puanını 18'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Roma,  5. basamakta yer aldı.  

Torino-Roma mücadelesinde, milli futbolcu Cengiz Ünder, 63. dakikada  LorenzoPellegrini'nin yerine oyuna girdi.

Hakan Çalhanoğlu zorunlu değişiklikte kullanıldı 

Ligde son 3 haftayı puansız geçerek şampiyonluk umuduyla girdiği ligde  arka sıralara düşen Milan, bu kayıplarını telafi etmek için çıktığı Genoa maçında  da aradığını bulamadı.  

Konuk ettiği Genoa karşısında 0-0'lık eşitliği bozamayan Milan,  sahadan bir puanla ayrıldı ve bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Galibiyet  hasreti 4 maça çıkan Milan, 13 puanla 11. sırada kaldı.

Milan-Genoa maçının 29. dakikasında Genoa’dan Aleandro Rosi'ye dirsek  attığı VideoYardımcı Hakem (VAR) sistemiyle tespit edilen Milan stoperi Leonardo  Bonucci, doğrudan kırmızı kart görerek maçın başlarında takımını 10 kişi bıraktı.

Bonucci’nin kırmızı kart görmesi sebebiyle  zorunlu değişikliğe giden  Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 26. dakikada milli futbolcu Hakan  Çalhanoğlu'nun yerine Alessio Romagnoli'yi oyuna dahil etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cengizli Roma
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