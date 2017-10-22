Cengizli Roma kazandı: Milan galibiyete hasret

İTALYA Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında, zirve mücadelesi veren Roma, Torino'yu deplasmanda yenerken, Milan ise evinde Genoa ile berabere kaldı.

Serie A'da geçen hafta lider Napoli'ye boyun eğen Roma, bu hafta Torino'ya konuk oldu.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un 69. dakikada attığı golle 1-0 kazanan sarı-kırmızılı başkent takımı, böylelikle puanını 18'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Roma, 5. basamakta yer aldı.

Torino-Roma mücadelesinde, milli futbolcu Cengiz Ünder, 63. dakikada LorenzoPellegrini'nin yerine oyuna girdi.

Hakan Çalhanoğlu zorunlu değişiklikte kullanıldı

Ligde son 3 haftayı puansız geçerek şampiyonluk umuduyla girdiği ligde arka sıralara düşen Milan, bu kayıplarını telafi etmek için çıktığı Genoa maçında da aradığını bulamadı.

Konuk ettiği Genoa karşısında 0-0'lık eşitliği bozamayan Milan, sahadan bir puanla ayrıldı ve bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Milan, 13 puanla 11. sırada kaldı.

Milan-Genoa maçının 29. dakikasında Genoa’dan Aleandro Rosi'ye dirsek attığı VideoYardımcı Hakem (VAR) sistemiyle tespit edilen Milan stoperi Leonardo Bonucci, doğrudan kırmızı kart görerek maçın başlarında takımını 10 kişi bıraktı.

Bonucci’nin kırmızı kart görmesi sebebiyle zorunlu değişikliğe giden Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 26. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Alessio Romagnoli'yi oyuna dahil etti.