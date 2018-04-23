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Cengiz ve Çavuşoğlu'nun koyu sohbeti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maç öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun VIP Salonu'nda ağırladı

Cengiz ve Çavuşoğlu'nun koyu sohbeti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maç öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun VIP Salonu'nda ağırladı

23 Nisan 2018 Pazartesi 00:23
Cengiz ve Çavuşoğlu'nun koyu sohbeti
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maç öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun VIP Salonu'nda ağırladı. Son derece koyu bir sohbet yapan Çavuşoğlu ve Cengiz'in samimi görüntüsü objektiflere yansıdı. Başkan Çavuşoğlu, maç sonunda galibiyetten ötürü Mustafa Cengiz'i tebrik etti. 

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Aytemiz Alanyaspor BaşkanıHasan ÇavuşoğluGalatasaray BaşkanıMustafa CengizBahçeşehir Okulları Stadyumu
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