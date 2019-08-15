Cengiz Ünder, Roma ile sözleşme uzattı!

SPORTİF Direktör Petrachi; "Cengiz'in gelişimine Roma'da devam ederek full potansiyeline burada ulaşacağından şüphemiz yok" derken milli futbolcumuz Cengiz Ünder de şehir ve taraftara olan hayranlığını dile getirdi. "2 yıl önce Roma'ya geldim ve günden güne şehre ve taraftarlara alıştım. Şehre, taraftarlara, bu kulübün renklerine hayranım... Kulübün benimle, Roma'da devam etme isteğimle aynı doğrultuda olması beni çok mutlu etti." 1997 doğumlu Cengiz, Roma formasıyla 65 maça çıktı, 14 gol attı.