Cengiz Ünder, Can Bartu’nun verdiği nasihatı anlattı

İTALYA Serie A ekiplerinden Roma’nın formasını giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, aramızdan ayrılan efsane isim ‘Sinyor’ Can Bartu için Twitter’dan paylaşımda bulundu.Başakşehir’den Roma’ya transferi için Bartu’nun kendisine verdiği nasihatı paylaşan Cengiz, “Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım” dedi. Can Bartu’nun kendisine, “İtalya’da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak” dediğini ifade eden milli yıldız, “Camia kavramının ötesinde, Türk sporunun timsali olan bir efsaneydi. Kalbi spor ateşiyle yanan herkes için çok büyük bir kayıp. Başımız sağ olsun” şeklinde tweet attı.