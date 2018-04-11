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Cengiz Ünder Barça'yı yaktı!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Roma ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan Barcelona, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Turu getiren golün asisti Cengiz Ünder'den geldi

Cengiz Ünder Barça'yı yaktı!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Roma ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan Barcelona, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Turu getiren golün asisti Cengiz Ünder'den geldi

11 Nisan 2018 Çarşamba 01:13
Cengiz Ünder Barça'yı yaktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma, kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. İtalyan temsilcisi 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini Edin Dzeko açtı. Bosnalı oyuncu 6'ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Çeyrek FinalBarça
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