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Cengiz Özyalçın: 'Yanlış bir kez yapılırsa yanlıştır'

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Kardemir Karabükspor’un penaltı pozisyonun sorulması üzerine, “Eğer yanlış bir kez olursa yanlıştır. Ama birkaç kez tekrarlanırsa hatadır” dedi

Cengiz Özyalçın: 'Yanlış bir kez yapılırsa yanlıştır'

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Kardemir Karabükspor’un penaltı pozisyonun sorulması üzerine, “Eğer yanlış bir kez olursa yanlıştır. Ama birkaç kez tekrarlanırsa hatadır” dedi

30 Eylül 2017 Cumartesi 22:55
Cengiz Özyalçın: 'Yanlış bir kez yapılırsa yanlıştır'
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SÜPER Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-2 mağlup etti ve puanını 19’a çıkardı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, “7. hafta bitiyor. Önümüzde 9, 10, 11 ve 12. haftalar var. Liglerin zor geçecek maçları. O zaman hesaba göre bu maçlarda puan almaması lazım. Bugünkü maç tipik, bir lig maçı. Bana göre farklı bitecek bir maçtı. Son dakikaya kadar sürprizli bir maç oldu. 3-2 bitti. Allah şükür memnunuz" şeklinde konuştu.

"Milli takım araları takımı ters motive ediyor"

Milli takım aralarının takıma yaramadığını belirten Özyalçın, "Bu maçtan sonra 15 gün ara var. Bu arada ulusal takımımızın maçı var. Bu maçlar bize yaramıyor. Ara bize yaramıyor. Ters motive ediyor diye düşünüyorum. Örnek gayet basit, Antalyaspor maçı. Ulusal takımımıza başarılar diliyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın bu günlerde nasıl birliktelik olursa çok ses getireceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Yanlış bir kez yapılırsa yanlıştır”

Kardemir Karabükspor’un penaltı pozsiyonunun hatırlatılması üzerine Özyalçın, “Eğer yanlış bir kez olursa yanlıştır. Ama birkaç kez tekrarlanırsa hatadır. Maçı çıplak gözle izleyenlere, televizyondan izleyenlere ve basına yarınki demeçleri bizim için kanaattır” diye cevap verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigCengiz ÖzyalçınGalatasaray
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