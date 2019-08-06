Cemal Özdiyar sevenlerini üzdü

ALANYA'DA yelken sporunu gençlere sevdiren bir isim olan Türkiye Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar (55) geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde ise Özdiyar için başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Yelken Milli Takımı Antrenörümüz Cemal Özdiyar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Cemal Özdiyar'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ile tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TANRISEVEN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Alanya'nın eski Kaymakamı Hasan Tanrıseven de bir başsağlığı mesajı ve fotoğraf yayınlayarak, Özdiyar'ı andı. Tanrıseven mesajında, "Acı haberi Alanyalı dostlar Alper Gencelli ve Sevgi Gökmen verdi. Yelken antrenörü Cemal Özdiyar vefat etmiş. Cemal Hoca, gençlere yelken sporunu sevdirmeye kendini adamış; mütevazı, özverili ve işini seven bir kişiydi. Alanya'da pek çok yat ve yelken sporcusu yetiştirdi. Ben de her zaman yaptığı çalışmaları takdir ettim; kendisine ve genç sporculara destek oldum. Alanya Kaymakamlığından ayrıldığım gün son randevuyu da Cemal Hoca ve öğrencilerine vermiştim. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Özdiyar'ın cenazesi 7 Ağustos Çarşamba (yarın) İzmir Karşıyaka Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camiinde öğle namazına mütaakip defnedilecek. Dim Medya A.Ş. ve Yeni Alanya Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.