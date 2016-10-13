Çekiç Alanyaspor'u ağırladı

CUMARTESİ sabahı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gidecek olan Aytemiz Alanyaspor, Dilaver Çekiç tarafından Grand Asia Resort Hotel'de verilen akşam yemeği davetinde ağırlandı. Davete Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu uyeleri, teknik heyet ve futbolcuların yani sıra, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyasporlu futbolculara Fenerbahçe maçı için başarılar diledi. Başkan Yücel, "Bizler kadere inanan bir halkız. Kaderde sizleri Fenerbahçe ile yapacağınız maç için deplasmana yolcu etmekte varmış. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şimdiden başarılar dilerim" dedi.