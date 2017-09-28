Cedi Osman numrasını yıldız isim Wade’e bıraktı

NBA’de ülkemizi temsil edecek olan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers’ta ilk olarak duyurulan forma numarasını bıraktı. Sezon öncesi basın çekimlerinde 9 numaralı formayı giyen Cedi, Cavs ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Dwyane Wade’in gelişiyle formasından vazgeçti.
35 yaşındaki yıldız ismin ABD Milli Takımı’nda giydiği 9 numarayı seçmek istemesiyle Cedi Osman da 16 numarayı seçti.
Wade kariyerinde 12 kez All-Star seçilirken, 3 kez NBA şampiyonu oldu.
2006, 2012 ve 2013’te şampiyonluk kazanan Wade, 2006’da NBA finalinin en değerli oyuncusu, 2009’da ise normal sezonun sayı kralı oldu. 12 kez all-star seçilen Wade, kariyeri boyunca 23,3 sayı, 5,7 asist ve 4,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Wade, sakatlığı yüzünden 60 maça çıkabildiği geçen sezon 18,3 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla oynadı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.