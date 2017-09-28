Cedi Osman numrasını yıldız isim Wade’e bıraktı

NBA’de ülkemizi temsil edecek olan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers’ta ilk olarak duyurulan forma numarasını bıraktı. Sezon öncesi basın çekimlerinde 9 numaralı formayı giyen Cedi, Cavs ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Dwyane Wade’in gelişiyle formasından vazgeçti.

35 yaşındaki yıldız ismin ABD Milli Takımı’nda giydiği 9 numarayı seçmek istemesiyle Cedi Osman da 16 numarayı seçti.

Wade kariyerinde 12 kez All-Star seçilirken, 3 kez NBA şampiyonu oldu.

2006, 2012 ve 2013’te şampiyonluk kazanan Wade, 2006’da NBA finalinin en değerli oyuncusu, 2009’da ise normal sezonun sayı kralı oldu. 12 kez all-star seçilen Wade, kariyeri boyunca 23,3 sayı, 5,7 asist ve 4,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Wade, sakatlığı yüzünden 60 maça çıkabildiği geçen sezon 18,3 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla oynadı.