'Çaylakları istemiyoruz'

BALIKESİR maçı sonrası açıklamalarda bulunan Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, "Maalesef hakem hatalarından önce atama hataları ile karşı karşıyayız. Altınordu, Şanlıurfa, Karabükspor ve Balıkesir maçlarına hep acemi hakemler atandı. Bu maçlardan 3 tanesinde hakemler çok önemli hatalar yaptılar. İki maçta sonuca doğrudan etki ettiler. Karabükspor maçında verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlar vardı. Ardından Elazığ'a bu yüzden eksik gittik ve yenildik. Balıkesirspor maçında da haksız bir penaltı ve kırmızı kart. Yine hatalar yüzünden Malatya maçına eksik çıkacağız. Tüm bunların ortaya koyulması, Alanyaspor'un hakem atamalarından ve hakem hatalarından bu yıl ne kadar zarar gördüğünü göstergesidir. MHK, devre arası kış seminerinde hakem hatalarını gösterirken Alanyaspor'a karşı yapılan iki tane ciddi hatayı ders olarak hakemlere ekranda gösteriyor. Ardından yine çaylak bir hakemi Balıkesirspor gibi zorluk derecesi yüksek bir maça atıyor. Adama sorarlar, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" şeklinde konuştu.





