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'Çaylakları istemiyoruz'

Multigroup Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik "Bu sezon hakem hatalarından en fazla zarar gören takım olmamıza rağmen hala maçlarımıza çaylak hakemlerin atanmasına bir anlam veremiyoruz" dedi

'Çaylakları istemiyoruz'

Multigroup Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik "Bu sezon hakem hatalarından en fazla zarar gören takım olmamıza rağmen hala maçlarımıza çaylak hakemlerin atanmasına bir anlam veremiyoruz" dedi

26 Ocak 2016 Salı 09:05
'Çaylakları istemiyoruz'
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BALIKESİR maçı sonrası açıklamalarda bulunan Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, "Maalesef hakem hatalarından önce atama hataları ile karşı karşıyayız. Altınordu, Şanlıurfa, Karabükspor ve Balıkesir maçlarına hep acemi hakemler atandı. Bu maçlardan 3 tanesinde hakemler çok önemli hatalar yaptılar. İki maçta sonuca doğrudan etki ettiler. Karabükspor maçında verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlar vardı. Ardından Elazığ'a bu yüzden eksik gittik ve yenildik. Balıkesirspor maçında da haksız bir penaltı ve kırmızı kart. Yine hatalar yüzünden Malatya maçına eksik çıkacağız. Tüm bunların ortaya koyulması, Alanyaspor'un hakem atamalarından ve hakem hatalarından bu yıl ne kadar zarar gördüğünü göstergesidir. MHK, devre arası kış seminerinde hakem hatalarını gösterirken Alanyaspor'a karşı yapılan iki tane ciddi hatayı ders olarak hakemlere ekranda gösteriyor. Ardından yine çaylak bir hakemi Balıkesirspor gibi zorluk derecesi yüksek bir maça atıyor. Adama sorarlar, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" şeklinde konuştu. 

'SAĞDUYULU OLALIM'

Açıklamasını sağduyu çağrısı yaparak sürdüren Özçelik, "Biz Kuddusi Müftüoğlu ile her zaman gurur duyduk, yine duyuyoruz. Hakemler hata yapabilir. Bundan önce yaptı, bundan sonra da yapacaktır ama bariz ve basit hatalar yapılmamalı. Maçlarımızın zorluk derecesini kaldıracak hakemler atanmasını istiyoruz. Bu takım kendi kaderini kendi çizsin. Multigroup Alanyaspor'un kaderini hakemler belirlemesin. Bizler kendi hatalarımızı da her zaman görecek kadar olgun ve bilgili insanlarız. Bir maçı hangi nedenle kaybedip kazandığımızı da iyi biliriz. Balıkesirspor maçında kendi hatalarımız yüzünden 2 puan kaybettik. Hakem hatası yüzünden 1 puan kaybettik. Kendi içimizde de her türlü öz eleştiriyi yapıyoruz. Taraftarlarımıza da buradan sesleniyorum; Lütfen herkes sağduyulu olsun. Değerlerimize her zaman sahip çıkalım. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanımız Kuddusi Müftüoğlu bu süreçte her şeyi daha net gördü. Biz sadece adaleti sağlayacak, seyirciden etkilenmeyecek, duruşu ve kararlılığı olan hakemler istiyoruz, o kadar. Alanyaspor mutlaka hedeflerine ulaşacaktır" dedi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 00:07
Anahtar Kelimeler:
Fahri ÖzçelikMultigroup Alanyaspor
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