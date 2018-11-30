'Çaylak sezonum bitti'

BU sezon ülkemizi Superbike'ta temsil eden Alanyalı genç yeteneğimiz Toprak Razgatlıoğlu, iki kez podyum yapmış ve şampiyonayı da dokuzuncu sırada tamamlamıştı. İlk sezonunda umut veren ve motor sporları camiasındaki birçok ismin takdirini alan Toprak, 2019 hedeflerinden bahsetti. Superbike gibi bu sporun zirve organizasyonunda yarışmanın zorluklarını anlatan Toprak, "World Superbike en iyilerin yarıştığı, güçlü fabrika takımlarının olduğu bir klasman. Bu kategoride yarışmak her zaman hayalimdi. İlk sezonum olmasından dolayı 2018 sezonunda bazı zorluklar yaşadım. 21 tur boyunca lastikleri koruyamadığımız yarışlar oldu. Yarışın ortasında lastikler bittiği için gidemiyordum mesela, frenaj noktaları farklıydı. O yüzden sürüş stilimi değiştirdim. İki podyum yapmak da güzel bir sonuç oldu" dedi.

YABANCI BASIN ÖVGÜSÜ

İlk sezonunda elde ettiği başarıların devamının geleceğini söyleyen Toprak Razgatlıoğlu "İngiltere ve Arjantin'de iki kez podyum gördüm. Takım olarak çok mutlu olduk. O sonuçların ardından yabancı basından 'Bu çocuk çaylak sezonunda fabrika takımlarına kök söktürüyor' ya da 'Bu çocuk bir harika' gibi çok olumlu yorumlar aldık. Başarılı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben de" dedi. Jonathan Rea gibi tecrübeli isimlerle mücadeleye girdiğini aktaran Razgatlıoğlu, "Jonathan Rea, Superbike'ın en hızlı pilotu. Bana da çok yardımı dokundu, onu takip ederek hızlandım, bazı hata yaptığım sektörlerde bana yardımcı oldu, ilgilendi. Her geçen gün ondan daha fazla şey öğrenmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.

'HEDEFİM İLK 5'

İngiltere Donnigton Pisti'ndeki ikinci yarışın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Toprak, sözlerini şöyle tamamladı: "Donnigton Pisti'ndeki ikinci yarış benim için unutulmazdı. Çok iyi hissediyordum ve tırmanarak ikinci sıraya kadar yükseldim ve yarışı da podyumda tamamladım. WorldSBK'deki en iyi derecem ikincilik oldu, umarım seneye birincilik de alırım. Bence ilk sezona göre oldukça fazla yol kat ettik, tecrübe sahibi olduk. Sakatlığım geçince ara vermeden 2019 sezonuna hazırlanmaya başlayacağım. Takımla birlikte koyduğumuz hedef 2019 sezonunu ilk 5 içinde tamamlamak ve yarış kazanmak. Bunun için de çok çalışacağız.

