Çaykur Rizespor kupaya veda etti!

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Kahramanmaraşspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabaka Kahramanmaraşspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Bahtiyar Birinci xx, Bilal Gölen xx
Kahramanmaraşspor: Mesut Balkan xx, Bilal Hallaçlar xx, Evren Kilarcı xx, Serbay Yağız xx, Kemal Akbaba xx, Timur Bayram Özgöz xx, Onur Bayramoğlu xx (Yusuf Emre dk. 59 x), Okan Salmaz xx (Aydın Çetin dk. 79 x), Barış Çiçek xx, İbrahim Ethem Sevinç xx, İsa Baltacı xx (Ethem Ercan dk. 89)
Yedekler: Özkan Karabulut, Timuçin Aşçıgil, Erkan Bükülmez, Hüseyin Kar
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Robi Yalçın xx, Jakob Janster xx, Recep Niyaz xx, Süleyman Koç xx (Ozan Papaker dk. 65 x), Linkoln Santos xx (Braian Segovia dk. 46 x), Özgür Çek xx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Okan Şimşek dk. 86 ?)
Yedekler: Cihan, Muhammed Uysal, Sinan Yazıcı, Furkan Doruklu, Kazım Kopuz, Berat Delihasan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Timur Bayram Özgöz (dk. 44 pen.) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Recep Niyaz, Lincoln Henrique, Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), Okan Salmaz, Kemal Akbaba, Bilal Hallaçlar, Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor)
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