Çaydanlık hazır

YENİ sezona muhteşem bir başlangıç yaparak ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puanla zirveye kurulan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 8. hafta maçında 20 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Lige verilen milli arayı boş geçmeyen ve geçtiğimiz haftasonunda Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden FC Desna ile bir hazırlık maçı oynayan turuncu yeşilliler, rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı. Bir günlük iznin ardından önceki akşam çalışmalarına başlayan turuncu yeşilliler, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, topla ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, oldukça hırslı bir görüntü çizdiler. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Lokman Gör ve Juanfran Moreno katılmadı. Sakatlıktan yeni kurtulan Salih Uçan ise düz koşu yaptı.