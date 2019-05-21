Çavuşoğlu'ndan moral ziyareti

BAŞKAN Çavuşoğlu, genç taraftar Ulaş Uysal ve babası Mustafa Uysal'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, her konuda yanlarında olduğunu belirtti. Baba Uysal ise daha önce kendilerini hastanede de ziyaret eden başkan Çavuşoğlu'na ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, "Oğlum Alanyaspor'u çok seviyor. Rahatsızlandığı gün maça gitmeyi çok istedi. Hastanede ilk olarak beyin kanaması teşhisi koydular. Daha sonra kafasında damarsal bir hastalık olduğu anlaşıldı. Hastaneden çıktık ancak zorlu tedavi sürecimiz devam ediyor. Desteklerinden dolayı başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. Başkan Çavuşoğlu, moral ziyaretinin anısına Ulaş Uysal'a üzerinde turuncu yeşilli futbolcuların imzası yer alan Alanyaspor forması hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 22:25