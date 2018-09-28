Çavuşoğlu’ndan Antalya ziyareti

KULÜP Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilk olarak Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur'u makamında ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu'na ziyaretinde yönetim kurulu üyesi Hüseyin Karaman eşlik etti. Tuğgeneral Tekin Aktemur'a yeni görevinde başarılar dileyen başkan Çavuşoğlu, kulüp yönetimi ve futbol takımı hakkında da bilgi verdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ise ziyaretinden dolayı başkan Çavuşoğlu ve Karaman'a teşekkür ederek Antalya'nın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Tuğgeneral Aktemur'a üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti.

Daha sonra Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret eden başkan Çavuşoğlu, son olarak Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu'nu da ziyaret ederek minik öğrencilere çikolata ikram etti.