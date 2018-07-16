Çavuşoğlu yalanladı

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından abonelerine servis edilen "Alanyaspor Djalma için 600 bin Euro bonservis ödedi" haberlerine ateş püskürdü. Yeni Alanya'ya özel konuşan başkan Çavuşoğlu, "Bu yıl dış transferde 6 yeni ismi transfer ederek takıma kazandırdık. Gelen futbolcuların hepsi bonservissiz bir şekilde geldi. Sadece Brezilyalı Bobo'nun bonservisinde küçük bir sorun vardı. Bobo, o pürüzü de kendi alacaklarından kestirerek Alanya'ya geldi. Ajanslarda 'Alanyaspor Djalma için 600 bin Euro bonservis ödedi' şeklinde haberler çıkmış. Tamamen yalan. Madem böyle bir para ödenmiş, bundan bizim niye haberimiz yok. Djalma transferinde Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu devreye girerek bonservis sorununu çözdü ve oyuncunun bize bedelsiz olarak gelmesini sağladı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 14:38