Çavuşoğlu spor camiasını buluşturdu

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Alanya Şube Başkanı Yaşar İncepıçak, Alanyaspor Altyapı ve Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin, Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, Alanya Belediyespor, Avsallar Belediyespor, Oba Belediyespor, Kestel Belediyespor, Türkler Belediyespor, Tosmur Belediyespor, Mahmutlarspor, Gazipaşa Gazi Gençlikspor, Yıldırımspor, Alanya İdman Yurdu, Alanya Kartalları, Akdeniz Timsahları, Alanya Demirspor, Payallarspor, Konaklıspor, Gazipaşaspor, İncekim Belediyespor, Okurcalar Muzspor Kulübü başkan ve antrenörleri ile Aytemiz Alanyaspor'un altyapı antrenörleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan başkan Hasan Çavuşoğlu, bölgedeki amatör spor kulüplerinin altyapıdan sporcu yetiştirilmesi konusunda önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kulüpler arasındaki istişareyi geliştirerek daha iyi projeler üretilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Kulübümüze altyapıdan genç ve yetenekli futbolcular kazandırmak için ciddi çalışmalarımız var. Ancak bölgemizdeki amatör spor kulüplerinin katkısı olmadan amacımıza ulaşmamız çok zor. Kulüp başkanları ve antrenörlerimizle işbirliği yaparak, yetenekli sporcuları futbola kazandırmak için çalışmalar yapmalıyız. Önümüzdeki süreçte tekrar bir araya gelip, yaptığımız çalışmaları değerlendireceğiz" dedi. TÜFAD Alanya Şube Başkanı Yaşar İncepıçak ise toplantının oldukça yararlı geçtiğimi belirterek, başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.