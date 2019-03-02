Çavuşoğlu, Sergen Yalçın iddialarına son noktayı koydu!

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım ile 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varınca, Kara Kartal'da gözler yeni hoca adaylarına çevrilmişti. Kulislerde Sergen Yalçın ismi güçlü şekilde konuşulurken, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alanyaspor’da oldukça başarılı bir grafik çizen genç teknik adamdan çok memnun olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Televizyonda birileri bu tip yakıştırmalar yapıyor. Ancak Sergen Yalçın yeni hoca olmadı. Yıllardır hoca. Daha önce neredeydiler! Şu anda iyi gidiyoruz ve sezon bitimine kadar Sergen hocamız kesinlikle burada kalacak" ifadelerini kullandı. Yeni sözleşme konusuna da değinen başkan Hasan Çavuşoğlu, "Sergen Yalçın ile anlaşırken sezon sonu oturup konuşuruz demiştik. Önemli olan şu anda ligi olabildiğince iyi noktada tamamlamak. Zaten sonrasında da hocamızla devam etmek istiyoruz. Ancak bu konuları şimdi konuşmak doğru değil" dedi.