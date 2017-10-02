Çavuşoğlu Saray'da

SAAT 15.00’te başlayan kabul töreni yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanları yer aldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da yer aldığı toplantıda kulüplerle ilgili genel konular masaya yatırıldı. Toplantı sonunda Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir plaket verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm katılımcılara birer hediye verdi.
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