Çavuşoğlu Sapil'i acı gününde yalnız bırakmadı

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil'in hayata gözlerini yuman annesi Aliye Sepil'in İzmir'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. 98 yaşında vefat eden Aliye Sepil'in cenaze töreninde katılan başkan Çavuşoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e başsağlığı dileyerek taziyelerini sundu. Sepil ise Çavuşoğlu'na cenaze törenine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu, cenaze töreninde Teknik Direktörü Tamer Tuna ile de sohbet etti.
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