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Çavuşoğlu Sapil'i acı gününde yalnız bırakmadı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sapil'i acı gününde yalnız bırakmadı

Çavuşoğlu Sapil'i acı gününde yalnız bırakmadı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sapil'i acı gününde yalnız bırakmadı

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:38
Çavuşoğlu Sapil'i acı gününde yalnız bırakmadı
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil'in hayata gözlerini yuman annesi Aliye Sepil'in İzmir'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. 98 yaşında vefat eden Aliye Sepil'in cenaze töreninde katılan başkan Çavuşoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e başsağlığı dileyerek taziyelerini sundu. Sepil ise Çavuşoğlu'na cenaze törenine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu, cenaze töreninde Teknik Direktörü Tamer Tuna ile de sohbet etti.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 17:55
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGöztepeHasan ÇavuşoğluMehmet Sapil
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