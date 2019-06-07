Çavuşoğlu'ndan transfer açıklaması

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in konuğu olan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına bayramın ardından hız vereceklerini belirterek, “Transfer işi biraz kısmet işi. Şu anda net bir isim yok. Wagner Love’u da transfer döneminin son günlerinde kadromuza katmıştık. Alternatiflerimiz her zaman var tabii. Çalışmalarımız devam ediyor. Neticelenmeden de bir isim vermek istemiyoruz, imza atmadan iş sonuçlanmış olmuyor. Kimseyi yanıltmak istemeyiz, imza atılmadan açıklama yapılması doğru olmaz. Kalemize bir transfer yaptık ve kulübümüzün eski evladı Tayfur Bingöl geri döndü. Ama bayramın da bitmesiyle transfer çalışmalarımız hızlanacaktır. Erol Hocamızla imzalar atıldıktan sonra da birlikte yoğun bir transfer çalışmasına devam edeceğiz” dedi.

Teknik Adam Erol Bulut ile pazartesi günü sözleşme imzalayacak olan Başkan Çavuşoğlu, “İnşallah Erol Hoca ile de başarıyı yakalayacağız. Erol Bulut, Malatya’da iki yıl kaldı ve çok iyi şeyler yaptı. Allah utandırmayacak ve birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 18:18