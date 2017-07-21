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Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarları bu sezon indirimli olarak satışa sunulan kombineleri almaya davet etti

Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarları bu sezon indirimli olarak satışa sunulan kombineleri almaya davet etti

21 Temmuz 2017 Cuma 22:00
Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı
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GEÇTİĞİMİZ hafta satışa sunulan Alanyaspor'un kombine biletlerine yeterli ilginin gösterilmediğini söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarları takımlarına destek vermeye davet etti. Çavuşoğlu, "Geçen sene Maraton Tribünü'nün kombinesi 650 TL'ydi. Bundan dolayı çok eleştiri aldık, serzenişler oldu. Bu sene bu fiyatları biraz düşürdük. Rakamlar bana göre ve kulübümüzün bulunduğu duruma göre çok düşük rakamlar. Taraftarlar Alanyaspor'u seviyorsa, Süper Lig'de olduğumuzun farkındalarsa, bu seneki kombine fiyatlarına laf etmemeleri gerekiyor. Bizim için taraftarın alacağı kombineden daha önemlisi, Alanya'nın Alanyaspor için ne yapacağıdır. Geçen sene gördük; Alanyalılar Alanyaspor için hiçbirşey yapmadılar. Yapan insanlar azınlıkta ve onlar kendilerini biliyorlar. Şehir olarak Alanyaspor'a çok sahip çıkılmadığını düşünmüyorum. İnşallah bu sene takımlarına sahip çıkarlar. Bu takım Süper Lig'de. Hep bunu söylüyoruz. Geçen sene Süper Lig'de olduğumuzun farkına varılmadı, inşallah bu sene farkına varırlar. Bizler yönetim olarak burada gelip geçiciyiz. Alanyalılar, Alanyaspor Kulübü'nün Süper Lig'de olmasının kıymetini bilmeli" dedi. 

KOMBİNE BİLET FİYATLARI 

1. Kategori VIP            : 2500 TL
2. Kategori Maraton        : 500 TL
3. Kategori Kapalı         : 500 TL
4. Kategori K.Kale Arkası    : 300 TL
5. Kategori G.Kale Arkası    : 300 TL

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporHasan ÇavuşoğluAlanyaspor Kulüp Başkanı
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