Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı

GEÇTİĞİMİZ hafta satışa sunulan Alanyaspor'un kombine biletlerine yeterli ilginin gösterilmediğini söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarları takımlarına destek vermeye davet etti. Çavuşoğlu, "Geçen sene Maraton Tribünü'nün kombinesi 650 TL'ydi. Bundan dolayı çok eleştiri aldık, serzenişler oldu. Bu sene bu fiyatları biraz düşürdük. Rakamlar bana göre ve kulübümüzün bulunduğu duruma göre çok düşük rakamlar. Taraftarlar Alanyaspor'u seviyorsa, Süper Lig'de olduğumuzun farkındalarsa, bu seneki kombine fiyatlarına laf etmemeleri gerekiyor. Bizim için taraftarın alacağı kombineden daha önemlisi, Alanya'nın Alanyaspor için ne yapacağıdır. Geçen sene gördük; Alanyalılar Alanyaspor için hiçbirşey yapmadılar. Yapan insanlar azınlıkta ve onlar kendilerini biliyorlar. Şehir olarak Alanyaspor'a çok sahip çıkılmadığını düşünmüyorum. İnşallah bu sene takımlarına sahip çıkarlar. Bu takım Süper Lig'de. Hep bunu söylüyoruz. Geçen sene Süper Lig'de olduğumuzun farkına varılmadı, inşallah bu sene farkına varırlar. Bizler yönetim olarak burada gelip geçiciyiz. Alanyalılar, Alanyaspor Kulübü'nün Süper Lig'de olmasının kıymetini bilmeli" dedi.

KOMBİNE BİLET FİYATLARI

1. Kategori VIP : 2500 TL

2. Kategori Maraton : 500 TL

3. Kategori Kapalı : 500 TL

4. Kategori K.Kale Arkası : 300 TL

5. Kategori G.Kale Arkası : 300 TL