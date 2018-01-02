Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Ahlaksızlıktır

GALATASARAY'IN, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Brezilyalı forvet Vagner Love'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı iddiası gündeme gelirken, turuncu yeşilli ekibin başkanı Hasan Çavuşoğlu A Spor'da yayınlanan 'Transfer Raporu' programında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Love'ın yabancı menajeri, Türk menajerini arıyor ve Fatih Terim'in tercümanlarına futbolcumu arattığını söylüyor. Dursun Özbek'i tanırım, çok severim ve saygı duyarım. Ondan habersiz yaptıklarını düşünüyorum. Bu yapılan ahlaksızlık... Fatih Hoca bunu yapmadıysa, çıktım yapmadım desin. Kulüp başkanları birbirlerini arar, sonra transfer konuşulur. Love ve Emre Akbaba dahil kimseyi satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Galatasaray Kulübü, Çavuşoğlu'na önceki gece geç saatlerde yanıt vererek "Söz konusu futbolcu için bir girişim yapılmamış olup, oyuncu transfer listemizde de yoktur. Böyle bir planımız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatırız" açıklamasını yaptı.