Çavuşoğlu'ndan hakem yorumu...
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda hakem Arda Kardeşler'in kararlarına tepki göstererek, "Yorumcular sahada ne olduğunu konuşmaya başladılar. Ben takımımı güzel futbolundan dolayı kutluyorum" dedi.
SPOR 06.10.2019, 19:52
SÜPER Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 2-0'lık skorla geçerken, Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu maç sonunda hakem Arda Kardeşler'in kararlarına tepki gösterdi. Uzun uzun konuşmayacağını aktaran Hasan Çavuşoğlu, "Ben hiçbir zaman hakemler ne de başkası hakkında konuşan biri değilim ama yorumcular sahada ne olduğunu konuşmaya başladı. Ben takımımı oynadığı futboldan dolayı kutluyorum. başka da söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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