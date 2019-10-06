Çavuşoğlu'ndan hakem yorumu...

SÜPER Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 2-0'lık skorla geçerken, Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu maç sonunda hakem Arda Kardeşler'in kararlarına tepki gösterdi. Uzun uzun konuşmayacağını aktaran Hasan Çavuşoğlu, "Ben hiçbir zaman hakemler ne de başkası hakkında konuşan biri değilim ama yorumcular sahada ne olduğunu konuşmaya başladı. Ben takımımı oynadığı futboldan dolayı kutluyorum. başka da söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.