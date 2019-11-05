Çavuşoğlu'na yeni görev

KULÜPLER Birliği Vakfı’nda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil başkan olarak seçilirken, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da başkan yardımcısı oldular. Mehmet Sepil’in yurtdışında olması nedeniyle genel kurul divan başkanlığı yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fikret Orman ve Erol Bedir’in kulüplerindeki görevlerinden ayrıldığını belirterek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bu nedenle bugün genel kurul yaptık. Bugün 18 kulübün desteğiyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmuştur. Başkan yardımcıları ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmuştur. Görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü de yeni başkan ve yardımcıları için bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil ile yardımcıları Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz’ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz."