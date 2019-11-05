Çavuşoğlu'na yeni görev
Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, dün yapılan Kulüpler Birliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi
KULÜPLER Birliği Vakfı’nda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil başkan olarak seçilirken, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da başkan yardımcısı oldular. Mehmet Sepil’in yurtdışında olması nedeniyle genel kurul divan başkanlığı yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fikret Orman ve Erol Bedir’in kulüplerindeki görevlerinden ayrıldığını belirterek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bu nedenle bugün genel kurul yaptık. Bugün 18 kulübün desteğiyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmuştur. Başkan yardımcıları ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmuştur. Görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü de yeni başkan ve yardımcıları için bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil ile yardımcıları Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz’ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz."
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5