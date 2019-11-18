Çavuşoğlu'na özel forma

GEÇTİĞİMİZ hafta yapılan genel kurul ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkan yardımcıları Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette bir süre sohbet eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Hasan Çavuşoğlu ve Mecnun Otyakmaz, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Özdemir, ziyarette Çavuşoğlu'na A Milli Takım forması hediye etti.