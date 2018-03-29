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Çavuşoğlu'na ay yıldızlı forma

Ahmet Köksalan, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ay yıldızlı forma hediye ederek milli maçların Alanya'da oynanması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Çavuşoğlu'na ay yıldızlı forma

Ahmet Köksalan, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ay yıldızlı forma hediye ederek milli maçların Alanya'da oynanması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti

29 Mart 2018 Perşembe 00:41
Çavuşoğlu'na ay yıldızlı forma
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Ümit Milli Takımımızın 2019 U21 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda önceki gün Malta ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmanın devre arasında, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ay yıldızlı forma hediye ederek milli maçların Alanya'da oynanması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, karşılaşmayı teknik direktör Mesut Bakkal ile birlikte izledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet KöksalanAytemiz AlanyasporHasan Çavuşoğlu
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