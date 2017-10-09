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Çavuşoğlu kutladı ve Alanya'ya davet etti

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Takımı'nı kutlayarak 28 Ekimde Alanya'da oynanacak olan Beşiktaş maçına davet etti

Çavuşoğlu kutladı ve Alanya'ya davet etti

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Takımı'nı kutlayarak 28 Ekimde Alanya'da oynanacak olan Beşiktaş maçına davet etti

09 Ekim 2017 Pazartesi 20:40
Çavuşoğlu kutladı ve Alanya'ya davet etti
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AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetini ve futbolcularını kutladı. Çavuşoğlu, "Ülkemizin başarılara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımımızın teknik heyetini, futbolcularını ve emeği geçen herkesi kutluyorum. 28 Ekim'de Alanya'da oynacağımız lig maçına hepsini davet ediyorum. Milli kahramanlarımızı Alanya'da ağırlamaktan onur duyarız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu
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