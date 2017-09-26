Çavuşoğlu 'İstanbul Maratonu' toplantısına katıldı

ÇIRAĞAN Sarayı'nda yapılan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da yer aldı. 12 Kasım Pazar günü 39. kez düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'na yaklaşık 30 bin sporcunun katılması bekleniyor. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, her zaman yarışların içinde olduklarını söyledi. Bu yıl 39. kez yapılacak Vodafone İstanbul Maratonu'na Vodafone'un sponsorluk yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoglu, "Bu sponsorluğun finish çizgisine varanların sayısının 8 binlerden 20 binlere çıkmasında büyük katkısı var. Vodafone'un son 5 yıldaki desteği bizler için çok önemli. Biz geçmişte maraton ülkesiydik ve yine bu unvanı kazanmaya başladık. Türkiye'de maraton sayısı 4'e ulaştı. 60'ın üzerinde yarışma yapılıyor. Bu maratonun da anlamı ve katkısı çok büyük. Türk atletizmine katkısı büyük olacak. Finish çizgisine varan sporcuların sayısının 20 binlerin de üzerine çıkmasını diliyoruz. Seneye de maratonu 40'ıncı kez yapacağız. Bunun için de çok önemli ve büyük sürprizlerimiz olacak" dedi.

BAŞKANLARLA ÖĞLE YEMEĞİ

12 Kasım Pazar günü yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili olarak katılan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğle yemeğinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en büyük adayı olarak gösterilen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Başakşehir Futbol Takımı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile buluştu. Başkanların buluşmasında konu tabiki siyaset ve futboldu. Tarihi Trabzonspor zaferi için Çavuşoğlu'nu tebrik eden Uysal ve Gümüşdağ, "Aytemiz Alanyaspor muhteşem bir geri dönüşe imza attı" dediler.