Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

Çavuşoğlu 'İstanbul Maratonu' toplantısına katıldı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na ilişkin detayların aktarıldığı toplantıya katıldı

Çavuşoğlu 'İstanbul Maratonu' toplantısına katıldı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na ilişkin detayların aktarıldığı toplantıya katıldı

26 Eylül 2017 Salı 16:14
Çavuşoğlu 'İstanbul Maratonu' toplantısına katıldı
banner404

ÇIRAĞAN Sarayı'nda yapılan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da yer aldı. 12 Kasım Pazar günü 39. kez düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'na yaklaşık 30 bin sporcunun katılması bekleniyor. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, her zaman yarışların içinde olduklarını söyledi. Bu yıl 39. kez yapılacak Vodafone İstanbul Maratonu'na Vodafone'un sponsorluk yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoglu, "Bu sponsorluğun finish çizgisine varanların sayısının 8 binlerden 20 binlere çıkmasında büyük katkısı var. Vodafone'un son 5 yıldaki desteği bizler için çok önemli. Biz geçmişte maraton ülkesiydik ve yine bu unvanı kazanmaya başladık. Türkiye'de maraton sayısı 4'e ulaştı. 60'ın üzerinde yarışma yapılıyor. Bu maratonun da anlamı ve katkısı çok büyük. Türk atletizmine katkısı büyük olacak. Finish çizgisine varan sporcuların sayısının 20 binlerin de üzerine çıkmasını diliyoruz. Seneye de maratonu 40'ıncı kez yapacağız. Bunun için de çok önemli ve büyük sürprizlerimiz olacak" dedi.                        

BAŞKANLARLA ÖĞLE YEMEĞİ
12 Kasım Pazar günü yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili olarak katılan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğle yemeğinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en büyük adayı olarak gösterilen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Başakşehir Futbol Takımı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile buluştu. Başkanların buluşmasında konu tabiki siyaset ve futboldu. Tarihi Trabzonspor zaferi için Çavuşoğlu'nu tebrik eden Uysal ve Gümüşdağ, "Aytemiz Alanyaspor muhteşem bir geri dönüşe imza attı" dediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHasan ÇavuşoğluAtletizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ralph Hassenhüttl: 'Atmosferden çok etkilendik'
Ralph Hassenhüttl: 'Atmosferden çok etkilendik'
Şenol Güneş: 'Taraftara ve oyunculara teşekkür ediyorum'
Şenol Güneş: 'Taraftara ve oyunculara teşekkür ediyorum'
Quaresma : 'Takım gibi oynadık'
Quaresma : 'Takım gibi oynadık'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim