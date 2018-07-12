Çavuşoğlu: 'Hocamız güzel söyledi'

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampını Erzurum'da gerçekleştiren Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bobo transferinin ardından kente gelerek turuncu yeşilli takımın çalışmalarını yerinde inceledi. Erzurum'da TV ve gazetelere röportaj da veren Çavuşoğlu, geçen sezonu hedefledikleri yerde bitiremediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, yeni sezon öncesi yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getirerek, "Geçen sene ligi 12. sırada 40 puanla bitirmiştik. Oysa biz maksimum 45 puanı buluruz diye düşünmüştük ama futbolda bu böyle olmuyor. Hatalar zinciri çok oluyor hakemlerin ve kendimizin yaptığı hatalar oldu. Özellikle hakem hatalarından kaynaklı kaybettiğimiz maçlar oldu, bunların hangi maçlar olduğunu da herkes biliyor" diye konuştu.

‘YERE SAĞLAM BASMALIYIZ’

Geçen sene yaşanan olumsuzlukların yeni sezonda olmaması temennisinde de bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımda eksik olan bölgelere transfer yaptıklarını anlattı. Çavuşoğlu, "Transferlerimizi erken bitirdik diyebilirim. Bobo'nun daha önce katılmasını bekliyorduk ama bazı sorunlar vardı onların çözülmesiyle sonunda takımımıza katıldı. Geçen sezon aynı dönemde böyle değildik, çok eksiğimiz vardı. Ancak bu sene 3 yerli 3 yabancı futbolcuyu transfer ederek gereken takviyeleri yaptık. Hocamızla da görüştüğümde 'fazlamız var eksiğimiz yok' diye güzel bir söz söyledi. Biz de bu konuda takımımızı takip ediyoruz" dedi.

‘HAYIRLI BİR SEZON OLSUN’

Takımdaki olası transferlerin duruma göre şekilleneceğini anlatan Çavuşoğlu, şu anda başka transfer yapmayı düşünmediklerini aktardı. Yeni sezonun ilk maçını Sivasspor deplasmanında yapacaklarına da değinen Çavuşoğlu, geçen sezonun son deplasman maçını da Sivasspor'la yaptıklarını hatırlattı. Çavuloğlu, "Alt ligler dahil herkesin kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyorum. Sivasspor deplasmanına özel uçakla gitmezsen biraz sıkıntı olabiliyor ama bu hiçbir şeyin mazereti değil. Fikstürü ya da başka şeyleri pek önemsemiyorum. Tabii ki bütün takımlarımızla içeride de dışarıda da karşılaşacağız. Bunlar futbolun genetiğinde olan şeyler. Geçen sene hakemlerin en çok hatası bize oldu ama onlar da hataların çok olmasını elbette istemediler" ifadelerini kullandı.

‘VAR'A İNANAN BİR BAŞKANIM’

Teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin iyi uygulanması halinde Türk futboluna faydalı olacağını vurgulayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu sene uygulanacak 'VAR' sistemiyle ne olur ne biter birlikte göreceğiz. İnşallah iyi ve güzel işletilirse faydalı olacağını düşünüyorum. 'VAR' sisteminin olması gerektiğine inanan bir kulüp başkanıyım. Tabi bunlar yetkililerin sorumluluk alanına giriyor. Eğer iyi idare edilirse güzel sonuçlar verecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.