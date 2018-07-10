Çavuşoğlu Erzurum kampında

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, takımın Erzurum'daki kampını ziyaret etti. Kamp çalışmalarını takip eden Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını da içtenlikle cevapladı. Galatasaray ile adı anılan Emre Akbaba'nın transferi hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba'yı isteyen kulüpler çok ama maalesef paraları yok. Takası da düşünmüyoruz. Büyük takımlardaki oyuncuların maliyetleri yüksek. Biz Emre'nin her zaman önünü açmak istiyoruz. Avrupa'da da oynayabilecek kapasitede. Büyük takımlarda oynamasını isteriz" dedi.



'İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILADIK'

Takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Hasan Çavuşoğlu, transferle ilgili son gelişmelerden de bahsederek "Erzurum'da kamptayız. Burası kamp açısından gerçekten cazibe merkezi oldu. Sahaları arttırmışlar ve güzel bir çalışma ortamı var. Takımların çoğu burada. Transferi hemen hemen bitirdik. Son olarak Bobo'yu aldık. Ayrıca Emre Güral'ı da kadromuza kattık. Sağ bek ve orta sahaya da daha önce takviye yaptık. Son günlerde ne olur bilemiyorum ama şu anda ihtiyaçlarımızı karşıladık" ifadelerini kullandı.

