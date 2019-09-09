Çavuşoğlu devreye girdi

SÜPER Lig'e muhteşem bir başlangıç yaparak 3’te 3 yapan ve 9 puanla liderliğe yükselen temsilcimiz Alanyaspor, milli ara sonrasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turuncu yeşilli takımda kritik maç öncesinde Başkan Hasan Çavuşoğlu da sahaya indi. Kaptan Haydar Yılmaz ile görüşen Çavuşoğlu'nun "Fenerbahçe maçı çok önemli. İşi sıkı tutalım. Kazanırsak önümüz açılır ve şu ana kadar kazandığımız 9 puan çok daha anlamlı olur" dediği öğrenildi.