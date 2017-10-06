Carrasso'dan 'Türkiye' itirafı!

GALATASARAY'IN sezon başında transfer ettiği Fransız kaleci Cedric Carrasso, L'Equipe'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Bordeaux ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi elinde olarak sarı-kırmızılı ekibe transfer olan deneyimli file bekçisi Türkiye'ye geldikten sonra ülke ile ilgili düşüncelerinin değiştiğini ima etti.



Bordeaux ile yolları ayırdıktan sonra kendisine yöneltilen 'Sıradaki durağın neresi olacak?' sorusuna "Benim yeni kulübüm mü? Türkiye hariç her yer" yanıtı verdiği belirtilen Carrasco bu konuyla ilgili olarak "Ülkenin bende yanlış bir imajı varmış" diye konuştu.



'İstanbul dünyanın merkezi'



Carrasso şöyle devam etti: "Beni Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye ikna eden Bafetimbi Gomis oldu, iyi de yaptı. Galatasaray büyük bir kulüp. Türkiye futbolu yaşayan bir ülke ve burada önemli bir tecrübe edindim. İstanbul nevi şahsına münhasır bir yer. Dünyanın merkezindeymiş gibi hissettiriyor."