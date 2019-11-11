Çarpıcı TS-Alanyaspor maçı yorumu: Atamayana attırırlar!
Hakem Abdulkadir Bitigen'in direkt etki ettiği sonuçla liderliği Trabzon'da bıraktık. KGK Genel Başkanı Dim, hakemi sert sözlerle eleştirdi.
SÜPER Lig'de haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a penaltıdan tek golle mağlup olarak zirveyi kaptırdı. 27. dakikada 10 kişi kalan rakibine çok sayıda pozisyona rağmen gol atamayan temsilcimiz, 19 puanda kalarak 4. sıraya geriledi. Erol Bulut "Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.
'HAKEM LİME LİME DOĞRADI'
Maçı Twitter'da yorumlayan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Çapsız hakem ilk yarıda Trabzonspor'u, ikinci yarıda Alanyaspor'u lime lime doğradı. Trabzon'un kaleyi tutan iki penaltıdan başka şutu yok. Yazıklar olsun! Alanyaspor'un golcüsü Cisse son vuruşlarda başarısız son maçlarda. Pozisyon zenginliğine rağmen gol atamıyoruz. Atamayana atarlar değil attırırlar oldu bu defa. Hakemin uydurduğu iki penaltının biri gol oldu. Maçın hakkı Alanyaspor'un galibiyeti, en kötü beraberlikti. Yazık oldu" dedi.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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