Canlı yayında bombayı patlattı: Diagne geri dönüyor
Teknik Direktör Fuat Çapa, Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı golcü oyuncu Diagne'nin devre arasında sarı kırmızılı ekibe geri döneceğini açıkladı.
SPOR 19.11.2019, 14:16
SEZON başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı yüzünden fazla forma şansı bulamayan Falcao'nun durumu sonrasında Galatasaray'da sürpriz Diagne gelişmesi yaşanıyor. Kiralık olarak Club Brugge'da forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun sezon bitmeden Galatasaray'a döneceği ileri sürüldü.Radyospor'a açıklama yapan Teknik Direktör Fuat Çapa, Mbaye Diagne ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Fuat Çapa, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" diye konuştu.
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