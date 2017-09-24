Caner’in hareketine Fenerbahçeliler ateş püskürdü!

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin’in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların Caner’e sahte dolarlarla tepki göstereceği öğrenilmişti.

Ülker Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin’i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin’e uzun süre tepki gösterdi.