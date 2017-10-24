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Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme küfür ettiği kameralar tarafından tespit edilen ve büyük tepki gören Beşiktaşlı Caner'in, Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edildiği ortaya çıktı

Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme küfür ettiği kameralar tarafından tespit edilen ve büyük tepki gören Beşiktaşlı Caner'in, Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edildiği ortaya çıktı

24 Ekim 2017 Salı 21:34
Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti
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HAKEM Mete Kalkavan ve diğer hakemlerle gözlemciler tarafından küfürü duyulmayan ve bu nedenle rapor edilmeyen Caner Erkin'in, Hukuk Kurulu'nun yayıncı kuruluştan aldığı görüntüleri yeniden izlemesiyle PFDK'ya yollandığı bildirildi.
 
Geçen sezon 6 Şubat'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Tosiç'e karşı elini şortunun içine sokarak hareket yapan van Persie de, raporlarda olmamasına rağmen Hukuk Kurulu tarafından görüntüden PFDK'ya gönderilmişti. Persie 3 maç ceza almıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
CanerHukuk Kurulu
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