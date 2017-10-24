Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti

HAKEM Mete Kalkavan ve diğer hakemlerle gözlemciler tarafından küfürü duyulmayan ve bu nedenle rapor edilmeyen Caner Erkin'in, Hukuk Kurulu'nun yayıncı kuruluştan aldığı görüntüleri yeniden izlemesiyle PFDK'ya yollandığı bildirildi.
Geçen sezon 6 Şubat'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Tosiç'e karşı elini şortunun içine sokarak hareket yapan van Persie de, raporlarda olmamasına rağmen Hukuk Kurulu tarafından görüntüden PFDK'ya gönderilmişti. Persie 3 maç ceza almıştı.
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