Caner Erkin çılgına döndü!

ÖZEL hayatıyla ilgili açıklamalara tepki vermek isteyen milli sol bek, teknik heyetin kararıyla takım otobüsüne bindirilmedi. Masör Cemil Karataş’ın arabasıyla stattan ayrılan Caner’in bu şekilde basına açıklamada bulunması engellendi.

Sıcağı sıcağına oyuncusunu ateşe atmak istemeyen teknik ekip, Leipzig maçı öncesi gerginliklerin daha da artmasını önledi.

Derbi sonrası Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, “Caner’in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl Fenerbahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner’e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens’e diyecek bir şey yok. Lens’in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı” demişti.