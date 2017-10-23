Caner'den Mete Kalkavan'a şok küfür

Caner'in "Seni O...Ç..." küfürleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Erkin maçın 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan 'a kızdı ve ardından ağır küfürler etti.

SÜPER Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Tosic ve Kerim'in golleriyle kazananın çıkmadığı mücadelede Caner Erkin'in ettiği küfürler şok yarattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.