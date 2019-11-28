Campos inanıyor
Bu sezon ilk 11'de kendine fazla şans bulamayan Aytemiz Alanyaspor'un Angolalı futbolcusu Djalma Campos, cezalı Fernandes'in yokluğunda Ankaragücü karşısında tekrar şans bulması bekleniyor
SPOR 28.11.2019, 22:19
Geçtiğimiz sezon 28 lig ve 3 Türkiye Kupası maçında oynayarak 4 gol 3 asist yapan Campos, bu sezon ise 10 Süper Lig ve 1 kupa maçında görev yaparak 423 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı. Ankaragücü maçında yine ilk 11'de çıkması beklenen Campos, karşılaşmada gol atacağına inandığını söyledi. Son haftalarda skor üretemediklerini söyleyen başarılı futbolcu, "Üzerimizdeki bu stresi Ankaragücü'nü yenerek atacağız" dedi.
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