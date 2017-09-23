FENERBAHÇE-Beşiktaş derbisinin 67. dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen Şenol Güneş, basın toplantısına çıkamadı. Güneş’in yokluğunda yardımcısı Şeref Çiçek maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.
Maçtan önce Şenol Güneş’in soyunma odasında konuşma yaptığını söyleyen Çiçek, “Maçtan önce hocamız ‘rakip nasıl oynarsa oynasın, biz geliştirmeye çalıştığımız, futbolu oynayalım’ dedi. Ama maçta zaman zaman Fenerbahçe’nin iyi oynadığı, bizim de iyi oynadığımız dönemde maçta başka durumlar ortaya çıktı ve iyi ortamdan uzak bir durum oldu. Biz Leipzig maçına odaklanacağız ve ardından lig maçımıza odaklanacağız. Hakem kararlarını siz zaten yorumlayacaksınız. Bununla ilgili konuşmaya gerek yok. Diğer konularla ilgili de camiamız gereken kişilere gereken cevapları verecektir” ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.