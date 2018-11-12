'Çalıştık ama olmadı'

KARŞILAŞMADAN sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Camunak, hafta başında yönetim kurulunun bu maç için kendilerini görevlendirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe üzerinde istatistikler üzerinde çalışmalar yaptık. Beklediğimiz üzere Fenerbahçe maça hızlı başladı. Çalışmamıza rağmen, Ayew'e olmaması gereken bir pozisyon vererek golü yedik. İkinci golü yedikten sonra taktiksel değişiklik yaptık. İkinci yarı hücumda daha iyi bir Alanyaspor vardı fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz."

