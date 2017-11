Çalımbay açıkladı: Eto'o ile Beşiktaş

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'da yayınlanan "Basın Tribünü" programının konuğu oldu. Canlı yayında Eto'o ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"Futbolcu takıma zarar veriyorsa gerekeni yaparım"



Antalyaspor ile Beşiktaş arasında transfer sürecinde iletişim sorunu yaşandı. Eto'o'ya Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor teklif yaptı. Beşiktaş'a transfer olmak istedi. Eto'o'ya karşı Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istedik. Kerim ve Ömer gelmek istemedi. Bu arkadaşlar gelmek istemeyince takımda vermedi. 2 takımda çıkınca taraftardan baskı geldi. Eto’o ile görüştüler, o da ayrılmak istemediğini ve mutlu olduğunu söyledi”



"Ayrılmamda başkan ile anlaşmazlıklar etkili oldu"



Transferi en yanlış olan isimlerden biri Menez'di. Sakat gelmişti. Ben onu görmedim bile. Ayrılmamda başkan ile anlaşmazlıklar etkili oldu, Eto'o ve Nasri'nin bu süreçte bir etkisi olmadı"



"Benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm o da Eto’o'"



Ben yıldızlarla doğdum. Yıldız dediğiniz Eto’o gibi olur. Eto’o benim şimdiye kadar çalıştığım en karakterli kişiliktir. Vücudunun yettiğine kadar çalışır. Golcüdür. Hakikaten golcüdür. Futbolu çok seviyorum. Çünkü ben futbola minettarım. Ama benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm Eto’o.. Nasri’ye gelince çok iyi futbolcu. Bize geç geldi. Sezon başlamış… Orada ki en büyük yanlışlardan bir tanesi Menez’di… Gitti ameliyat oldu 3 ay sonra geldi. Ben Menez ile maç oynamadım. Orada ki kopukluk ne Nasri, ne Eto’o, başka bir şey… Takıma zararlıyla o zaman o oyuncu ile ben zaten çalışmam. Yao nu doğru yola getiririz takıma uyar faydalı olur ya da… Eto’o ile görüşüyoruz. Geldi kampa.. Hatta ne yapacaksın seneye dedim. Bir çok şey konuştuk. Futbolcu çok seviyorum 40’a kadar kesinlikle…''



Transfer yapacağız



Trabzonspor’da bulunduğum için çok mutluyum. Benim en çok çalışmak istediğim yerlerden bir tanesi. Benim tek şansızlığım arada gitmem. Sezon başı orada olmayı çok isterdim. Hem kendi takımını kendin hazırlayacaksın. Bütün sorumluluk sende oluyor. Yüzeysel olarak tanıyoruz biliyoruz ama çalışmak çok farklı. Tabi ki transfer yapacağız mutlaka yapacağız. Başkanımız ve kendi ekibizle konuşuyoruz. 6 hafta var. Transfer çalışmalarımız var. Bütün arkadaşlarımızı gönderdik hepsi yurt dışında maçları seyrediyor. Milli maçları, lig maçlarını.. Şuanda takımı tanıma aşamasındayız. Seyretmediğimiz ve net şekilde.. Keşke yerli alsak. Nereye ihtiyacımız varsa onu alacağız. Takımımızda nerede eksiklik varsa onları tamamlamaya çalışacağız. Takımın bütçesi var, belli bir şeyi var bunu aşmadan nerede ihtiyaç varsa.. Bunu alırken kulübe zarar vermeden alacağız. Biz yeni geldiğimiz için her gelen antrenör transfer yapacak diye bir şey yok. Benim bıraktığım Antalyaspor’da tranfsere gerek yok. Biz onun her yerini hazıradık. Gelen adam transfer yapmasın. Ben Kasımpaşa’daydım. Kasımpaşa’ya transfer yapmaya gerek yok. Burada mutlaka aksaklık var ki bir sorun oluyor oraya gidiyoruz. Durup dururken hoca değişikliği olmaz. En büyük sorun, bütün oyuncular demorilize olmuşlar. Moralleri bozuk, kendi kapasitelerinin altındalar. Her şeyden evvel üzgünler. Trabzon gibi kentte böyle mağlubiyet alırsan üzgün olur. En önemli şey oyuncuların güveni. Bu da neydi iyi bir galibiyet.



"Boş yabancı almayız"



Ersun Yanal’ın Okay’ı orta sahada görevlendirmesine Çalımbay, “Ersun hocanın zamanında nasıl oldu bilmiyorum. Ersun hoca da mutlaka eksik bir şey görmüştür Okay’ı oraya koymuştur. Durup dururken Okay’ın yeri orası değil. Bazı arkadaşlarımıza başka yerde eksik olabilir. Dün hazırlık maçı oynadık. İhtiyacımız vardı Kamil Ahmet’I orta sahada oynattık. Zaman zaman böyle değişiklikler olabilir. Bizim yaptığımız da herkesi yerinde oynatmaya çalışıyoruz. Ama şimdi görmediğimiz daha tanıyacağımız arkadaşlarımız var. Kadronun şekillenmesi yönetimle paylaşıyoruz ona gore şekillendireceğiz” şeklinde yanıt Verdi… Polonya’da Kazan isimli oyuncuyu izlendiği iddiasına, Çalımbay, “Birincisi Kazan değil bütün takımı seyrediyoruz. Artı Kazan sakat zaten, o maçta da oynamadı. Şuanda Servet hoca yarın Slovakya’ya gidecek. Oradan Avusturya'yı seyredecek. Hafta sonu diğer arkadaşlarımız gidecek büyük maçları seyredecek. Belirlediğimiz lig maçları var. Bizim elimizde oyuncuları sıralarız alırız veya almayız. Bizim gittiğimiz yerlerde özellikle yabancı transfer yaptığımızda yüzde 99’u tutar. Boş yabancı almayız. Hele hele seyretmeden kesinlikle almayız” dedi.



Sosa ayrılacak mı?



Trabzonspor’da Sosa’nın devre arasında ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili iddiaya Çalımbay, *Şuan öyle bir şey yok. Sosa, geçen sezon fazla oynamamış. Sezon başı takıma katıldığı hazırlık döneminde bulunmamış. Sosa, sezon başında alınmadığı için hazırlık dönemi geçirmediği için istediğimiz seviyede değil. Ama Sosa, ne olacak 1 ay sonra çok farklı olacak. Aynı şekilde Volkan Şen var. O da hazırlık dönemi geçirmedi. O da hiç maç oynamadı. Bu arkadaşlara biraz zaman lazım. Şuanda bir kamp yaptık. Orada arkadaşlarımızı, kadroda olmayan az oynayan arkadaşlarımızı orada çok iyi hazırladık. Ama şimdi oyuncuya yüklenme şansı yok. Ligin ilk yarının sonu geliyor. Biz hem sabah me akşam ne ağır ne haifif.. Normal antrenman yaptık. Bongonda’da aynı şekilde İstediğimiz seviyede değil. Çok da güzel kamp oldu. Son maçımızda çok iyi oynadılar. Volkan, Sosa’yı 90 dakika oynattık. Oynasınlar maç temposu kazansınlar. İstediğiniz kadar antrenman yapın eğer maç temposu olmazsa kazanamazsınız”