Çalhanoğlu attı Milan kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.



Kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45 1. dakikada Giacomo Bonaventura'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım adına 74. dakikada Sebastian De Maio'nun attığı gol puan için yeterli olmadı ve Milan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Milan, puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise 39 puanda kaldı.

