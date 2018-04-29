Çalhanoğlu attı Milan kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45 1. dakikada Giacomo Bonaventura'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım adına 74. dakikada Sebastian De Maio'nun attığı gol puan için yeterli olmadı ve Milan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Milan, puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise 39 puanda kaldı.
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